Norte-americanos gastaram mais de US$ 1 bilhão em árvores de Natal em 2017

O corte, o transporte e a exibição de pinheiros têm sido uma tradição de férias de inverno no hemisfério norte há séculos, e em nenhum lugar esta convulsão de Natal é tão popular quanto nos Estados Unidos, onde os norte-americanos devem gastar mais de US $ 1 bilhão neste ano com o popular item de decoração.

De acordo a agência de notícias Reuters, estima-se que 27,4 milhões de árvores de Natal foram compradas em 2016 nos EUA, a maioria produzida em apenas punhado de estados. A maioria das fazendas de árvores de Natal dos EUA estão situadas no Oregon e Carolina do Norte, e mais de metade do cultivado nos dois estados vêm de apenas seis municípios.

O Condado de Ashe, na Carolina do Norte, é o maior produtor, fornecendo cerca de duas milhões de árvores em 2012, de acordo com os dados mais recentes disponíveis.

Árvore de Natal norte-americana

Além disso, cerca de 900 quilômetros quadrados são dedicados à produção das árvores destinadas a ser cortadas para árvores de natal, de acordo com a Associação Nacional de Árvores de Natal.

Luxo custoso

O privilégio de comprar uma árvore de verdade não sai barato e os preços dos pinheiros subiram abruptamente em 2016 graças a um mercado apertado. Alguns americanos preferem um produto reutilizável, momento em que as árvores artificiais, fabricadas principalmente na China, crescem nas vendas de acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA.

