Meghan Markle participa de seu primeiro 'Natal real'

A atriz norte-americana Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, participou nesta segunda-feira (25) de sua primeira missa de Natal com a família real do Reino Unido.

O casal chegou de braços dados para a celebração na igreja da Sandringham House, palácio rural da monarquia situado em Norfolk, a 170 quilômetros de Londres, acompanhado de William e Kate Middleton, duques de Cambridge.

Estreando no Natal da família real, Meghan parecia à vontade e sorriu para a multidão que rodeava o palácio. A cerimônia também teve a presença da rainha Elizabeth II, do príncipe Phillip, do príncipe Charles, herdeiro do trono, e de sua esposa, Camilla.

Após a missa, a monarquia teve um almoço privado na Sandringham House. Meghan e Harry vão se casar no dia 19 de maio, no primeiro matrimônio envolvendo um integrante da família real e uma pessoa divorciada.

A presença da atriz na missa de Natal também surpreendeu, já que, tradicionalmente, somente pessoas próximas à rainha frequentavam o evento. Em 2010, por exemplo, Kate Middleton, então noiva de William, não foi convidada pela soberana. (ANSA)