Egito prende 15 pessoas relacionadas a ataque de igreja cristã

O Egito anunciou a prisão de 15 pessoas suspeitas de participação no ataque a uma igreja cristã no sul da capital do país Cairo. Doze dos presos eram muçulmanos enquanto três deles eram cristãos.

Na última sexta-feira (22), centenas de manifestantes entraram na igreja após as celebrações da semana. Sob a alegação de que o local não tinha autorização para funcionar, eles destruíram as instalações enquanto gritavam palavras de ordem contra cristãos e pediam a demolição do local.

Representando 10% da população local de acordo com a agência Associated Press, os cristãos são frequentemente alvo de muçulmanos radicais e organizações terroristas posicionadas no país. No início do ano, ataques contra duas igrejas mataram centenas de pessoas a poucos dias da visita do Papa Francisco ao país e foram reivindicados pelo Daesh (autodenominado Estado Islâmico).

Sputnik