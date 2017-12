Coreia do Norte manterá silêncio durante Jogos e buscará diálogo em maio, apostam analistas

A Coreia do Norte pode abster-se de atos provocativos durante as próximas Olimpíadas de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, e pode buscar diálogo com Seul e os Estados Unidos depois de maio, avaliou um centro de pesquisa estatal sul-coreano.

De acordo com o Instituto Coreano para a Unificação Nacional (KINU), Pyongyang provavelmente procurará "gerenciar" a situação de segurança no primeiro semestre de 2018, pois esperaria usar seu último anúncio de completar sua força nuclear como um "repouso estratégico" para o próximo estágio da sua estratégia.

"A atmosfera para o diálogo sobre os laços inter-coreanos e as armas nucleares da Coreia do Norte pode começar a partir de maio se o Norte suspender suas provocações nucleares e de mísseis durante as Olimpíadas, e os exercícios militares de Seul e Washington forem atrasados ou reduzidos", disse o instituto.

A projeção ocorreu na mesma época em que o presidente sul-coreano Moon Jae-in disse que propôs adiar os exercícios militares conjuntos anuais dos aliados, que o Norte denuncia como um ensaio de guerra, com o objetivo de reduzir as tensões durante os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

Os aliados geralmente iniciam os exercícios Key Resolve e Foal Eagle no final de fevereiro ou início de março. Mas eles provavelmente coincidirão com os Jogos de Inverno que serão realizados de 9 a 25 de fevereiro em PyeongChang, a 80 quilômetros ao sul da fronteira tensa e inter-coreana. Os Jogos Paraolímpicos estão programados para o dia 9 a 19 de março no mesmo local.

"A Coreia do Norte pode aceitar as negociações militares propostas por Seul para evitar choques militares acidentais por ocasião das Olimpíadas", ponderou o KINU.

O instituto disse ainda que a última substituição da Coreia do Norte – a troca do chefe do comitê esportivo estatal – é vista como um sinal para a possível participação do Norte nas Olimpíadas. Choe Hwi substituiu recentemente Choe Ryong-hae, o número dois de fato no Norte, como presidente do Comitê Nacional de Orientação Esportiva.

"Choe Ryong-hae é um peso-pesado no Norte. Mas [Seul] poderia buscar contatos sobre as Olimpíadas com Choe Hwi, sem grandes encargos políticos", disse Hong Min, pesquisador da KINU.

Em 2017, a Coreia do Norte realizou seu sexto e mais poderoso teste nuclear e disparou mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) três vezes. Pyongyang afirmou que completou sua "força nuclear do Estado" após o lançamento de um ICBM no final de novembro.

O próximo ano é importante para a Coreia do Norte, já que 2018 marca o 70º aniversário do estabelecimento do seu regime.

"A pitada econômica sentida por sanções e pressão irá intensificar-se com seriedade no próximo ano, e o Norte precisa de algumas realizações no setor econômico", disse o instituto. "Pyongyang buscará uma ofensiva da paz depois de alcançar seus feitos econômicos o mais cedo possível".

Sputnik