A exemplo dos EUA, Guatemala decide transferir embaixada para Jerusalém

O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, confirmou a intenção de mudar a embaixada da nação da América Central em Israel para Jerusalém, seguindo os passos dos EUA, conforme anunciado em sua conta no Facebook.

"Querido povo da Guatemala, hoje falei com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversamos sobre as excelentes relações que tivemos como nações desde que a Guatemala apoiou a criação do Estado de Israel", afirmou o presidente, observando que a principal assunto tratado "foi o retorno da embaixada guatemalteca a Jerusalém".

A nota de Morales afirma que o presidente deu "instruções à chanceler (Sandra Erica Jovel Polanco) para iniciar a respectiva coordenação para que assim seja".

