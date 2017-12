'Passo para a guerra': Rússia opõe-se ao fornecimento de armas letais pelos EUA à Ucrânia

A decisão das autoridades norte-americanas de entregar armas letais à Ucrânia tem "claras conotações políticas" e constitui um passo para a guerra, declarou o chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação (câmara alta do parlamento russo), Konstantin Kosachev.

O político indicou na sua conta no Facebook que "uma interpretação errônea da situação na Sudeste [da Ucrânia]" e as "ambições russófobas de Kiev e Washington mantêm como reféns milhões de pessoas que esperam dos políticos a paz e não a guerra". Ele sublinhou que a recente decisão do Pentágono é mais um passo para o confronto.

Ao mesmo tempo, afirmou que "apesar do uso do termo 'caráter defensivo'", o recente acordo entre Kiev e Washington não tem nada a ver com a realidade porque "ninguém tem intenção alguma de atacar a Ucrânia".

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, declarou, por sua vez, que os EUA cruzaram todos os limites ao permitir a venda de armas letais a Kiev.

Em 22 de dezembro, a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Heather Nauert, informou que Washington decidiu fornecer armas letais à Ucrânia para garantir a integridade territorial e a soberania do país.

"Os EUA decidiram fornecer capacidades defensivas ampliadas à Ucrânia como parte de nossos esforços para ajudar Kiev a criar suas próprias capacidades defensivas a longo prazo, de maneira a defender a sua soberania, integridade territorial e a repelir novas agressões", declarou ela.

O diário The Washington Post informou que a administração de Donald Trump aprovou a licença comercial que autoriza as exportações à Ucrânia de fuzis de precisão, munições e outras armas no valor superior a 41 milhões de dólares (135 milhões de reais).

