Na véspera de Natal, Papa reza por pessoas sequestradas

Em seu Angelus deste domingo (24), véspera de Natal, o papa Francisco dedicou uma mensagem a todas as pessoas sequestradas no mundo e orações às vítimas da tempestade tropical "Tembin", que já matou mais de 200 pessoas nas Filipinas.

"Renovo em particular meu apelo para que, por ocasião do Santo Natal, as pessoas sequestradas, sacerdotes, religiosos e religiosas e fiéis laicos, sejam libertadas e voltem para suas casas. Oremos por elas", disse o líder da Igreja Católica, pedindo também "paz" para os povos que sofrem com conflitos.

O Papa ainda assegurou suas "orações às populações da ilha de Mindanau, nas Filipinas, atingida por uma tempestade que já causou numerosas vítimas e destruição". Deus misericordioso, acolha as almas dos defuntos e conforte aqueles que sofrem com essa calamidade", acrescentou.

A celebração do Angelus foi acompanhada na praça São Pedro, no Vaticano, por cerca de 17 mil pessoas, segundo dados da Gendarmaria do país. Às 21h30 (horário local), Francisco presidirá a missa da noite de Natal na Basílica de São Pedro. (ANSA)