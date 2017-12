Incêndio em shopping nas Filipinas deixa mais de 30 mortos

Um incêndio matou pelo menos 37 pessoas neste domingo (24), num shopping na cidade de Davao, no sul das Filipinas.

A maioria das vítimas trabalhava em um call center localizado dentro do shopping. Pelo menos seis pessoas foram resgatadas com vida, e levadas para o hospital.

O incêndio, cuja causa ainda está sendo investigada, começou em uma loja de móveis no terceiro nível do shopping, no sábado, e se alastrou pelo piso superior.