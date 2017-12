Incêndio em shopping deixa quase 40 mortos nas Filipinas

Um incêndio atingiu um shopping nas Filipinas neste sábado, supostamente matando ao menos 37 pessoas, a maioria delas funcionárias de um call center, segundo informaram autoridades locais.

De acordo com o vice-prefeito da cidade de Davao, Paolo Duterte, embora os corpos ainda não tenham sido recuperados, a chance de haver sobreviventes entre os desaparecidos é nula.

"Vamos rezar por eles", disse o político, filho do presidente Rodrigo Duterte.

As chamas apareceram neste sábado, 23, e engoliram o andar superior do prédio. Os detalhes do incidente ainda estão sendo investigados pela polícia, conforme relatou a Reuters.

"Presidente Duterte, acompanhado pelos filhos Sara e Paolo Duterte, prefeita e vice-prefeito da cidade de Davao, faz uma visita surpresa ao shopping NCCC, em Davao"

"Presidente Duterte, acompanhado pelos filhos Sara e Paolo Duterte, prefeita e vice-prefeito da cidade de Davao, faz uma visita surpresa ao shopping NCCC, em Davao; checa as famílias das vítimas que ficaram presas no shopping, que foi engolido por um incêndio no sábado."

Sputnik