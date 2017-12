França mobiliza 100 mil homens para segurança no Natal

A França mobilizou 97 mil agentes, entre policiais e soldados, para evitar atentados terroristas durante as comemorações do Natal.

A segurança foi reforçada particularmente em mercados natalinos, bastante comuns no país e já alvos de ataque na Alemanha, centros comerciais, edifícios religiosos, transportes públicos e pontos turísticos.

"O risco de uma ameaça terrorista ainda é elevado", diz uma nota do Ministério do Interior. Os 97 mil agentes trabalharão entre este domingo (24) e segunda-feira (25).

Medidas semelhantes já haviam sido adotadas durante a festividade judaica do Hanukkah e também estão previstas para o Natal da Igreja Ortodoxa, em janeiro. Segundo o governo, o objetivo é permitir que "todos celebrem as festas com serenidade".

A nova lei antiterrorismo aprovada pelo governo de Emmanuel Macron aumenta os poderes da polícia, após ataques de extremistas islâmicos terem matado mais de 200 pessoas na França no biênio 2015-2016.