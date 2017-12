Chanceler austríaco não vê lugar para Turquia na União Europeia

A política da Turquia, marcada por violações dos direitos humanos, impede a entrada do país em um bloco como a União Europeia, segundo afirmou o chanceler da Áustra, Sebastian Kurz, em entrevista ao Bild am Sonntag.

"A meu ver, na União Europeia, não há lugar para a Turquia, especialmente tendo em conta sua política dos últimos anos", afirmou o político do Partido Popular Austríaco, o mais jovem a comandar o país, com apenas 31 anos. Segundo ele, na Turquia, é possível constatar "graves violações aos direitos humanos e às liberdades fundamentais", que não condizem com os princípios do bloco europeu.

Para Kurz, "seria justo dar um fim às negociações sobre o ingresso" da Turquia na UE, que já vêm se arrastando há mais de 12 anos. De acordo com o chanceler, além de seus problemas domésticos, Ancara também se destaca por tentar intervir diretamente na vida das comunidades turcas em outros países europeus, como Áustria e Alemanha.