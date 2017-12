Ator italiano que matou mulher atropelada é libertado

O ator italiano Domenico Diele, que estava em prisão domiciliar desde junho passado por atropelar e matar uma mulher, foi colocado neste sábado (24) novamente em liberdade.

Segundo a defesa do artista, terminou o prazo de detenção preventiva determinado pela Justiça. Diele estava na casa de sua avó, em Roma, e era obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Na madrugada de 24 de junho de 2017, o ator de 32 anos atropelou uma mulher de 48 que dirigia uma scooter em Montecorvino Pugliano, na região da Campânia, sul da Itália. De acordo com a Polícia, ele estava sob efeito de drogas no momento do acidente.

Diele, que já tivera a habilitação suspensa por uso de substâncias ilícitas, é acusado de homicídio agravado. (ANSA)