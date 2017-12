Aparelho russo examina objeto parecido com submarino argentino desaparecido

Aparelho russo de controlo remoto Pantera Plus está examinando na costa da Argentina um objeto submerso que é parecido com o submarino ARA San Juan desaparecido em novembro deste ano.

O objeto foi encontrado pela embarcação ARA Sarandí e será examinado pelo navio argentino com ajuda do aparelho não tripulado Pantera Plus, informa a Marinha da Argentina.

Acrescenta-se ainda que a embarcação russa Yantar zarpou no sábado (23) de Montevidéu (Uruguai) e está rumando ao local das buscas do submarino. A operação será iniciada na segunda-feira (25).

Segundo as declarações da Marinha argentina o tempo e estado do mar são favoráveis para a busca.

O submarino argentino ARA San Juan, com 44 tripulantes a bordo, parou de emitir sinais de comunicação no último 15 de novembro, durante uma patrulha de rotina no Atlântico Sul, perto da costa da Argentina.

Na sequência do desaparecimento, foi lançada uma grande operação internacional de busca e resgate envolvendo embarcações e equipamentos de diferentes países.

Em 30 de novembro, a Marinha da Argentina anunciou o encerramento das suas atividades de resgate, mas destacou que os trabalhos para localizar o submarino iriam continuar.

Sputnik