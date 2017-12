Tempestade tropical mata mais de 100 pessoas nas Filipinas

Pelo menos 133 pessoas morreram e outras dezenas estão desaparecidas após deslizamentos e enchentes provocados pela tempestade tropical "Tembin" neste sábado (23) em Mindanau, no sul das Filipinas.

Além disso, segundo as autoridades locais, mais de 15 mil foram desalojados pelo fenômeno natural, que só deve deixar o país no dia de Natal. "Estamos tentando verificar as notícias relativas a um vilarejo agrícola enterrado por um deslizamento de lama", disse Ryan Cabus, funcionário da cidade de Tubod.

As correntes elétricas e as comunicações na zona foram interrompidas, complicando as intervenções de socorro. Soldados, voluntários e policiais foram mobilizados para procurar eventuais sobreviventes e limpar as ruas dos detritos.

As duas cidades mais atingidas pela tempestade são Tubod e Piagapo. Depois de ter atravessado a ilha de Mindanau, "Tembin", que tem ventos de até 80 quilômetros por hora, está seguindo para a parte sul de Palawan, na direção oeste.

As Filipinas são um dos países que mais sofrem com desastres naturais no mundo, já que estão na rota de tufões e em uma zona de intensa atividade sísmica.

Com Ansa