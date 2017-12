Defesa dos EUA emite alerta após encontrar panfletos de propaganda norte-coreana em bases

As Forças Armadas dos Estados Unidos emitiram um alerta na última quinta-feira pedindo aos seus soldados para ficarem em estado de alerta após a descoberta de vários panfletos de propaganda da Coreia do Norte em bases dos EUA na Coreia do Sul.

De acordo com o Stars & Stripes, os folhetos foram encontrados após a fuga de um soldado norte-coreano, através da zona desmilitarizada, para o sul.

"Dado o número de cidadãos estrangeiros com acesso às nossas instalações militares, via emprego, patrocínio e programas de parceria, o potencial para ameaças internas é sempre uma realidades", advertiu a Defesa norte-americana. "É essencial que os nossos homens relatem todas as propagandas e indivíduos suspeitos para as autoridades competentes, para ajudar a mitigar potenciais ameaças".

De acordo com as Forças Armadas dos EUA, aqueles que distribuem esse tipo de panfleto têm como interesse atrapalhar as operações e a prontidão das tropas americanas para "lutar nesta noite".

Sputnik