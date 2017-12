UE está 'pronta para agir' contra reforma fiscal nos EUA

A Comissão Europeia informou que está "preocupada" com a reforma fiscal aprovada nos Estados Unidos nesta quarta-feira (20).

Segundo a entidade, há dois pontos "preocupantes" no texto: o regime especial previsto para "rendas intangíveis vindas do exterior" e pela "medidas sobre a erosão da base tributária, que aparenta ser discriminatória" para as empresas europeias.

Um dos porta-vozes da entidade afirmou que a Comissão "está pronta para agir com todas as medidas possíveis", se a lei entrar em vigor como está escrita agora. "Todas as opções estão na mesa", disse o representante europeu.

Após ser aprovada em duas votações na Câmara dos Representantes e no Senado, a nova legislação deve ser ratificada até o Natal pro Donald Trump.