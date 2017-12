Roma reforça segurança na Piazza Navona para festas de Natal

Com os constantes atentados terroristas na Europa, as autoridades italianas decidiram reforçar a segurança na Piazza Navona, em Roma, para as comemorações natalinas. A medida foi ordenada pelo Ministério do Interior, que indicou algumas diretrizes às delegacias da cidade.

O local terá capacidade máxima de 12 mil pessoas, e não será aceito um público que ultrapasse isso. Para o controle, haverá contadores nos portões de acesso, além de um detector de metais. Outras praças do centro de Roma obedecerão às mesmas medidas de segurança. A Piazza Navona abrigará outro grande evento em janeiro, a tradicional "Festa da Befana", de uma personagem idosa parcida com uma bruxa que leva doces às crianças.