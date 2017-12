Oposição armada da Síria quer cessar-fogo

A oposição armada síria espera um aumento no número de zonas de diminuição de tensão na Síria e gostaria de discutir esta questão nas próximas negociações em Astana, disse o chefe da delegação da oposição ao Sputnik.

Astana, capital do Cazaquistão, realizará as negociações nos dias 21 e 22 de dezembro.

"Nós gostaríamos de um aumento no número de zonas de diminuição de tensão para que a situação gradualmente se transforme em cessar fogo completo… Esperamos por isso [discutir a questão em Astana]. Este é um fenômeno positivo, quanto mais zonas de diminuição existem, melhor a situação, mas deve ser discutida", disse Ahmad Tomeh.

A guerra na Síria já acontece desde 2011. Com milhares de mortos e milhões de refugiados na região, o território sírio foi invadido por grupos terroristas como o Estado Islâmico. Além disso, houve envolvimento de potências militares como Rússia e Estados Unidos. No último dia 06/12 o Estado Maior da Rússia anunciou que a Síria fora completamente libertada do Estado Islâmico.

No dia 11 de dezembro, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou ordens para retirada de suas tropas da Síria, que já estavam no país desde 2015. Apesar da retirada, a Rússia manterá presença na base aérea de Hmeymim e também no porto de Tartus.