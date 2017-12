Número de mortos em acidente no México sobe para 12

A Secretaria de Segurança Pública do estado de Quintana Roo, no México, confirmou que o acidente de ônibus desta terça-feira (19) deixou 12 pessoas mortas, em sua maioria turistas estrangeiros. Entre as vítimas está um menor de idade.

O veículo levava 31 passageiros e pertence à empresa Turismo Costa Maya. O grupo havia desembarcado no país em um navio de cruzeiro da Royal Caribbean e seguia para a zona arqueológica de Chaccobén. A embarcação está ancorada em Mahahual, na Costa Maya, no Caribe mexicano.

As 18 pessoas feridas foram internadas em quatro hospitais da região, mas cinco já foram liberadas. De acordo com a Costa Maya Mahahual, empresa oficial de turismo da região, entre os passageiros estavam italianos, norte-americanos, suecos e brasileiros, mas ainda não se sabe a identidade dos mortos.

"Por sua parte, a Secretaria Estadual de Turismo está em contato permanente com os escritórios consulares para ajudar na comunicação com os familiares das vítimas e feridos, entre eles cidadãos de Estados Unidos, Suécia e Brasil", diz uma nota do Governo do Estado de Quintana Roo - o comunicado não menciona a Itália.

O acidente teria sido causado por um pneu furado, que teria feito o veículo sair da estrada e tombar. Segundo a imprensa local, o motorista fugiu.