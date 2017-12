Circo de Cuba faz show a papa Francisco no Vaticano

Pela primeira vez na Itália, os artistas do Circo de Cuba se apresentaram ao papa Francisco nesta quarta-feira (20), após o encerramento da tradicional audiência geral, no Vaticano.

O Pontífice pareceu gostar do show do circo de Havana, aplaudindo os malabaristas e as dançarinas diversas vezes. Além de Francisco, os artistas divertiram um público de mais de cinco mil pessoas que estavam no Vaticano.

Ao fim da apresentação, um dos integrantes do circo tocou na trombeta uma canção em ritmo de salsa para dar um feliz aniversário ao Papa, que completou 81 anos no domingo (17). "Gostaria de agradecer o circo cubano por este show", disse o líder católico.