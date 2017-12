Brasileiros estão entre feridos de acidente no México

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou nesta quarta-feira (20) que não possui nenhum registro de brasileiros entre os 12 mortos no acidente com um ônibus de turismo no México.

O veículo, que pertence à empresa Turismo Costa Maya, levava 30 pessoas de um cruzeiro da Royal Caribbean para um passeio na Riviera Maya. No momento do acidente, o grupo estava se deslocando para a zona arqueológica de Chacchobén.

De acordo com o Itamaraty, três brasileiros ficaram feridos no acidente. Dois deles tiveram ferimentos leves, enquanto a terceira, uma mulher idosa, apresentou complicações de saúde, mas não corre riscos.

A identidade dos brasileiros envolvidos no acidente não foi revelada. Em nota, o MRE explicou que respeitará a privacidade dos cidadãos e não será fornecida nenhuma informação sobre eles.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália também confirmou que nenhum italiano está entre as vítimas e feridos. Ao todo, há sete americanos e dois suecos feridos. O balanço de mortos é de 12 pessoas.

O acidente teria sido ocasionado por conta de um pneu furado, que teria feito o veículo sair da estrada e tombar.