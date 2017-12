Turim lança site para debater projeto urbanístico da cidade

A cidade de Turim, no norte da Itália, lançou nesta terça-feira (19) um portal para debater o plano de transformação urbana e de uso do território com grupos da sociedade, moradores e entidades em geral.

O "Torino si progetta" disponibiliza informações sobre o que está sendo feito na cidade, os prazos e os procedimentos de cada uma de suas obras.

O site está dividido em sete grandes áreas, que já contam com debates públicos: meio-ambiente como fonte de recursos, identidade e beleza, bem-estar e qualidade de vida, jovens e cidade, trabalho produção comércio, simplificação de regras e além das fronteiras.

De acordo com a Prefeitura, a aprovação do Plano Regulador ocorreu há mais de 20 anos e é previso fazer uma ampla revisão do documento. "Trata-se de uma operação de 'manutenção extraordinária' do instrumento de planificação que regula as transformações urbanas e os usos do território, cuja concepção decorre do programa de governo da cidade, aprovado em 28 de julho de 2016 pelo Conselho Comunal", diz a Prefeitura.

Segundo o assessor de Urbanismo de Turim, Guido Montanari, a ideia é tornar o portal um "instrumento verdadeiramente útil para fazer entender quais são os nossos projetos, como estamos trabalhando, quais as perspectivas da cidade".

Na página, é possível acompanhar ainda as datas dos encontros que debaterão cada um dos temas com entidades e representantes políticos.