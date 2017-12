Porta-aviões mais caro do Reino Unido precisa de reparos

Menos de um mês depois de ter entrado em serviço, o novo porta-aviões britânico HMS Queen Elizabeth está com vazamentos e precisará de reparos.

A falha no maior e mais caro navio já construído pelo Reino Unido foi descoberta durante alguns testes no mar, informou o jornal britânico "The Sun".

O navio de 65 mil toneladas e de 280 metros estava deixando cerca de 200 litros de água vazarem a cada hora, e seu reparo custará milhões de libras.

"O reparo já está em andamento em Portsmouth, mas não impede o navio de navegar novamente e isso não terá impacto em suas missões", explicou um porta-voz da Marinha.

O porta-aviões custou aos cofres britânicos 3,1 bilhões de libras esterlinas (cerca de R$13,6 bilhões) e levou oito anos para ficar pronto. O navio começou suas operações no dia 7 de dezembro e passará por diversos testes.

Mesmo que o navio de guerra seja o mais avançado do país, ele está recebendo diversas críticas. Uma delas é porque alguns computadores do centro de controle da embarcação estão utilizando o sistema operacional Windows XP