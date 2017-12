Papa visitará Pietrelcina em homenagem a São Pio

No dia 17 de março de 2018, o papa Francisco visitará a cidade italiana de Pietrelcina, na região da Campânia, 240 quilômetros ao sul de Roma, para celebrar o centenário da suposta aparição dos estigmas de padre Pio (1887-1968).

Além disso, o líder da Igreja Católica passará, no mesmo dia, por San Giovanni Rotondo, na Puglia, a 170 quilômetros de Pietrelcina, para lembrar o 50º aniversário da morte de São Pio, que faleceu na cidade. A viagem aos dois municípios deve durar cerca de cinco horas, e Francisco retornará ao Vaticano no começo da tarde.

Nascido Francesco Forgione, padre Pio de Pietrelcina é considerado pela Igreja o primeiro sacerdote a receber os estigmas de Jesus, como as marcas dos pregos que prenderam as mãos de Cristo na cruz. Ele teria carregado as chagas por 50 anos.

Além disso, era conhecido por sua capacidade de curar doentes e chegou a ser acusado de impostor, principalmente por sua postura de insubordinação em relação a seus superiores. Entre 1922 e 1933, a Igreja ordenou que ele se limitasse a ouvir confissões e celebrar missas.

No entanto, padre Pio virou um dos sacerdotes mais venerados da Itália e acabou canonizado em junho de 2002, por João Paulo II. Em 2016, a exposição de seu corpo no âmbito do Jubileu Extraordinário da Misericórdia reuniu milhares de fiéis no Vaticano.