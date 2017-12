O chefe do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia denunciou a interferência ocidental "em processos democráticos" e "assuntos internos dos Estados soberanos".

A pressão que os EUA e outros países ocidentais exercem sobre a Rússia e seus vizinhos, membros da Comunidade de Estados Independentes (CEI), permite falar de "uma guerra híbrida não declarada". Esta é a opinião do diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia e ex-presidente do Parlamento russo, Sergei Naryshkin.

Um grupo de países ocidentais adotou um curso político que busca prejudicar as "relações íntimas" entre aqueles que formam a CEI. "Na vanguarda dos esforços para converter organizações de migrantes nas chamadas células revolucionárias, estão o Reino Unido, a Polônia, a Suécia e os países bálticos", disse o alto funcionário.

Somente os esforços comuns dos estados da CEI permitirão "enfrentar efetivamente" esse impulso, disse ele. Ao mesmo tempo, Naryshkin admitiu que as tentativas de proteger a soberania da informação tropeçam contra uma "agressão desproporcional" da outra parte, que recorre à "interferência nos processos democráticos" e "em assuntos internos dos Estados soberanos".

A medida que a situação na Síria se estabiliza, aumenta o risco de que as atividades destrutivas dos grupos terroristas sejam redirecionadas do Oriente Médio para as repúblicas da Ásia Central e algumas regiões da Rússia, advertiu o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia.

Nos EUA, os militares não escondem estar se preparando para conduzir guerras híbridas com a Rússia. Há alguns meses, o site Public Intelligence publicou o "Manual da guerra russa de nova geração" do denominado Grupo da Guerra assimétrica.