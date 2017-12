Sem-teto aumenta no Reino Unido e queda da temperatura pode matar milhares

O número crescente de pessoas sem-teto nas ruas do Reino Unido preocupa as autoridades em Londres. O temor é que o inverno severo que atinge o país resulte em um aumento nas mortes.

Nos últimos dias, o Reino Unido foi afetado por fortes neves, chuvas e clima frio, com temperaturas abaixo de zero graus Celsius em todo o país. Na segunda-feira, meteorologistas registraram uma queda de temperatura para 13 graus Celsius abaixo de zero.

Ao mesmo tempo, os números do Departamento de Comunidades e Governo Local do Reino Unido informou que cerca de 80 mil famílias, incluindo mais de 120 mil crianças, ficaram sem abrigo em setembro. As estatísticas mostraram que este número aumentou rapidamente desde 2010, enquanto que o número de sem-teto entre julho a setembro aumentou em mais de 15 mil pessoas. De acordo com o setor de habitação, há mais de 300 mil pessoas sem-teto no país.

"Há mortes nas ruas todos os anos, mas faz muito tempo que passamos um inverno frio. Infelizmente, não existe uma maneira central de gravar quantas pessoas morrem ao dormir difíceis. Atualmente não há conjunto de dados nacionais para indicar quantas pessoas morrem quando os sem-abrigo e quantas pessoas morrem nas ruas, mas a cada ano há óbitos e o clima severo é um fator que contribui", disse à Sputnik Tasmin Maitland, chefe de inovação e boas práticas em caridade dos sem-teto.

Organizações de caridade como o Homeless Link tentam apoiar os desabrigados, e são auxiliados pelos esforços das autoridades locais. Ativistas reclamam que administração federal não abordou esses problemas.

"Estamos vendo algumas áreas que realizam atividades específicas para prover proteção contra o clima, mas é uma resposta local, portanto, ela varia de um lugar para outro e a quantidade de provisão realmente disponível", disse Maitland.

Ela acrescentou que as respostas locais não eram suficientes e sublinharam a necessidade de uma resposta estatutária.

>> Sputnik