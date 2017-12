Miss Iraque foge de seu país por causa de polêmica foto com Miss Israel

A vencedora do concurso de beleza Miss Iraque, Sarah Idan, viu-se obrigada a abandonar o seu país junto com sua família, depois de receber várias ameaças de morte pela publicação de uma foto com Miss Israel, Adar Gandelsman, informa o jornal norte-americano The Washington Times.

As selfies apareceram em novembro deste ano, quando as meninas se conheceram durante o concurso Miss Universo. Muitos as acusaram, então, de traição, fazendo ameaças de morte.

As selfies apareceram em novembro deste ano

Foi ainda dito a Sarah Idan que lhe seria retirado o título de Miss Iraque se não apagasse a "polêmica" foto de suas redes sociais, acrescenta The Washington Times.

Como resultado da perseguição, Idan decidiu se mudar com a família, que também sofreu ameaças, para os Estados Unidos.

"Publicamos a foto para que as pessoas possam ver que os cidadãos do Iraque e de Israel podem ser amigos. Podemos nos unir, afinal, somos apenas seres humanos", comentou Adar Gandelsman.

O Iraque nunca reconheceu o Estado de Israel não tem relações diplomáticas com este país.

>> Sputnik