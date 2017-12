Macron festeja 40 anos em castelo de luxo

O presidente da França, Emmanuel Macron, que completará 40 anos em 21 de dezembro, está festejando seu aniversário com familiares e amigos neste fim de semana no castelo de Chambord, o mais imponente do Vale do Loire.

Construída no século 16, a fortaleza servia de pavilhão de caça para o rei Francisco I (1494-1547). Segundo o jornal "Le Monde", Macron e a primeira-dama Brigitte chegaram ao castelo na noite da última sexta-feira (15) e estão hospedados em uma antiga pousada transformada em hotel de luxo.

O Palácio do Eliseu disse apenas que o casal está passando um "fim de semana privado", com custo inferior a "mil euros, totalmente pago pelo presidente". Após o primeiro turno das eleições na França, Macron, ex-banqueiro, já havia atraído críticas por comemorar em um restaurante de luxo - a oposição tentava pregar nele o rótulo de candidato da elite.