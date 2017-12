EUA e Israel sozinhos: China apoia Jerusalém Oriental como capital da Palestina

A China expressou o seu apoio ao estabelecimento de um Estado palestino independente, baseado nas fronteiras anteriores a 1967, com a capital ficando em Jerusalém Oriental.

Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês fez a declaração durante uma conferência de imprensa regular, na última quinta-feira, enquanto abordava questões sobre uma declaração de nações muçulmanas afirmando Jerusalém Oriental como a capital da Palestina.

A Organização de Cooperação Islâmica (OIC) fez o anúncio em uma cúpula em Istambul, na quarta-feira, e condenou a decisão dos EUA de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

"A China entende a preocupação dos países islâmicos sobre o status de Jerusalém", disse o porta-voz Lu Kang, de acordo com a mídia estatal da Xinhua, acrescentando que está pedindo uma "resolução da questão de acordo com as resoluções relevantes da ONU e o consenso internacional".

As Nações Unidas consideram Jerusalém Oriental como território palestino ocupado, mas espera que um dia Jerusalém possa se tornar a capital de dois Estados, Israel e Palestina. Na semana passada, a ONU confirmou que sua posição permanece inalterada à luz do anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos reconheceriam Jerusalém como a capital de Israel e levariam sua embaixada para lá a partir de Tel Aviv.

A China também pediu a retomada do diálogo entre Israel e a Palestina, de modo que uma solução abrangente e justa para a questão palestina poderia ser encontrada.

Geng Shuang, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, expressou preocupações na semana passada de que a declaração de Trump provocaria uma escalada de tensões.

O conflito também pode afetar os valiosos programas de investimento do país em Israel. A China é agora o terceiro maior parceiro comercial de Israel depois dos EUA e da União Europeia, e seu segundo maior destino de exportação.

Em agosto, a China revelou uma proposta destinada a pôr fim ao conflito entre Israel e a Palestina. Ambas as regiões são consideradas "parceiros importantes" na iniciativa chinesa 'One Belt, One Road' (Um cinturão, uma rota, em tradução livre) — um enorme esforço para construir links comerciais e de infraestrutura em toda a Eurásia.

O presidente chinês Xi Jinping disse à Liga Árabe em 2016 que a China apoia Jerusalém Oriental como a capital de um Estado palestino soberano. Ele também anunciou uma doação de US$ 7,6 milhões para um projeto de energia solar para melhorar o bem-estar dos palestinos.

A decisão da China ocorre quando o Líbano anunciou que pretende mover sua embaixada para "ocupar" Jerusalém Oriental.

O ministro libanês de Relações Exteriores, Gebran Bassil, levou ao Twitter para dizer que pediu ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, que "trocasse" a terra entre o Líbano e a Autoridade Palestina para esta proposta de embaixada.

No entanto, é improvável que o anúncio conduza a uma ação concreta. O Estado de Israel e seus funcionários não são reconhecidos pelo Líbano e nenhum contato oficial é mantido. Portanto, não está claro como as autoridades libanesas poderiam construir em Jerusalém Oriental sem a aprovação israelense.

>> Sputnik