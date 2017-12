Crianças do Afeganistão são nova arma do Estado Islâmico

Na área de Darzab da província de Jawzjan, na fronteira com Turcomenistão, cerca de 300 jovens combatentes do Estado Islâmico (EI) passam treinamento, comunicou o administrador regional Baz Mohammad Dawar à agência de notícias afegã Pajhwok.

Segundo informa a Pajwok, citando Baz Mohammad Dawar, os terroristas do EI contratam crianças e jovens de até 20 anos de idade, pagando a cada uma de 434 a 580 dólares.

Fahima Sadat, deputada do Parlamento do Afeganistão da província de Jawzjan, afirma que hoje em dia 95% do território da província está sob controle de terroristas devido à falta de iniciativas por parte do governo.

"Quando os terroristas do EI chegaram a Jawzjan, o povo se mostrou preocupado e o governo prometeu libertar o território, mas até hoje não tomou qualquer medida", comunicou Fahima Sadat à Sputnik Dari.

De acordo com ela, moradores dos distritos de Darzab e Qushtapa confirmam que os militantes do EI trouxeram consigo cerca de "20-40 crianças de 9 a 14 anos para as áreas afastadas dos distritos". As suas famílias não sabem onde os filhos estão e o que fazem. De acordo com Sadat, os terroristas treinam estas crianças como homens-bomba.

Sadat acredita que o desemprego é a razão que leva os adolescentes a aderirem ao EI. Embora não se saiba exatamente quanto eles ganham aí, ela afirma que o seu rendimento é "3 vezes maior que o salário dos soldados do exército nacional".

Entretanto, o porta-voz do Ministério da Defesa do Afeganistão Dawlat Waziri negou a informação de que os terroristas controlam 50% do território do país e afirmou que o governo "garante a segurança em 34 províncias e em mais de 400 distritos do Afeganistão", afirmando que o EI já foi derrotado em várias províncias. De acordo com ele, o fato de haver atentados terroristas não significa que o território seja controlado por eles.

>> Sputnik