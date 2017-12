Corpo do rei Vittorio Emanuele III voltará à Itália

Os restos mortais do rei Vittorio Emanuele III, que estão sepultados em Alexandria, no Egito, serão transportados para o Santuário de Vicoforte, basílica monumental situada na região do Piemonte, norte da Itália.

O corpo do monarca será colocado ao lado do túmulo de sua esposa, a rainha Elena. A informação foi divulgada por meio de uma nota do administrador da basílica, dom Meo Bessone, mas ainda não se sabe quando os restos mortais serão transferidos.

Os restos mortais de Elena estavam em Montpellier, na França, e voltou ao Piemonte recentemente, após uma autorização do presidente da República Sergio Mattarella.

Vittorio Emanuele III reinou na Itália entre 1900 e 1946, quando abdicou do trono em favor do filho Umberto II. Também foi ele quem cedeu o governo italiano ao fascista Benito Mussolini, em 1922, após a célebre "Marcha sobre Roma", passeata promovida pelos apoiadores do futuro ditador.