Em meio a fusão com Essilor, Luxottica troca CEO

A fabricante de óculos Luxottica trocou nesta sexta-feira (15) sua direção-executiva, com a saída do CEO Massimo Vian três meses antes do fim do seu mandato. A função exercida por Vian, com responsabilidade sobre "produto e operações", ficará agora com o presidente-executivo Leonardo Del Vecchio e com o seu vice, Francesco Milleri, que também acumulará o cargo de CEO.

A mudança foi informada em um comunicado emitido pelo Luxottica.

"Agradecemos Massimo pela contribuição dada em 13 anos, com paixão e alegria, definindo uma moderna e inovadora organização operacional. Desejamos sucesso em seus próximos desafios profissionais", disse Del Vecchio. O ex-CEO, por sua vez, comentou que "foi um privilégio crescer dentro do grupo, ao lado de homens e mulheres unidos, e com anos após anos de resultados extraordinários".

"Deixo meu cargo perto do prazo natural para o fim do meu mandato, consciente da minha contribuição", disse. A mudança ocorre em um momento em que a Luxottica tenta concluir o processo de fusão com os franceses da Essilor. A operação está sob avaliação do órgão antitruste europeu.