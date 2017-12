Vaticano anuncia criação de novo portal de notícias

O sistema de comunicação do Vaticano criou um novo projeto, o "Vatican News", no âmbito das reformas de mídia desejadas pelo papa Francisco.

Segundo a Secretaria de Comunicação, o portal surge para responder as exigências da missão da Igreja diante dos desafios do ambiente digital contemporâneo, sendo"um novo modelo produtivo fundado pela integração e gestão unitária".

A redação será composta por 350 pessoas, dentre elas jornalistas e técnicos vindos de todas as 40 unidades de comunicação e das nove instituições que compõem a Secretaria. Ainda de acordo com a Santa Sé, a partir de janeiro de 2018, serão incorporados também no sistema o "Osservatore Romano", o "Serviço Fotográfico" e a "Tipografia Vaticana".

Na redação, haverá uma equipe de 70 jornalistas que produzirão em seis idiomas diferentes: italiano, inglês, francês, alemão, espanhol e português. Além disso, o "Vatican News" terá quatro áreas temáticas: Papa, Vaticano, Igreja e Mundo. O site ainda terá contas no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, com informações em cada idioma. Quem acessar o portal, poderá continuar acompanhando a "Radio Vaticano Itália", que faz a cobertura de acontecimentos do Vaticano e comenta fatos da atualidade sob a perspectiva da Igreja. A difusão do conteúdo foi definida pelo Vaticano em parceria com a Accenture Interactive, uma "agência com experiência global", conforme a Igreja Católica.

O portal estará disponível nos próximos dias na sua versão de testes.