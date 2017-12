Macron presta solidariedade às vítimas de acidente na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, prestou na tarde desta quinta-feira (14) solidariedade às famílias e vítimas do trágico acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem em Millas, no sul do país, que deixou pelo menos quatro mortos.

"Todos os meus pensamentos para as vítimas deste terrível acidente de um ônibus escolar e suas famílias. A mobilização do Estado é total para prestar socorro", escreveu o líder francês no Twitter.

De acordo com Sncf, companhia ferroviária francesa, os 25 passageiros que estavam no trem "estão salvos".

O ônibus transportava crianças e adolescentes entre um colégio na cidade de Millas e as comunas de Saint-Féliu-d'Amont e Saint-Féliu-d'Avall. Testemunhas relataram