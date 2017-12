Italianos são denunciados por retardar resgate de imigrantes

A Procuradoria da República em Roma denunciou nesta quinta-feira (14) o oficial da Marinha da Itália Luca Lucciardi e o chefe da Central Operativa da Guarda Costeira, Leopoldo Manna, pelo naufrágio de um barco de imigrantes sírios em 11 de outubro de 2013, no qual morreram cerca de 30 pessoas, a maioria mulheres e crianças.

Lucciardi e Manna são acusados de prevaricação e homicídio culposo (quando não há intenção de matar) ao supostamente terem retardado de propósito o resgate da embarcação. O Tribunal de Roma decidirá se aceita ou não a denúncia no dia 16 de fevereiro de 2018.

O naufrágio ocorreu em águas territoriais de Malta, mas perto da ilha italiana de Lampedusa, no Mediterrâneo Central. Segundo as investigações, houve um "buraco" de 45 minutos entre a notificação da emergência e a decisão das autoridades da Itália de intervir, apesar do perigo iminente enfrentado pelo barco.