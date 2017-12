BCE mantém taxas, e eleva previsão de crescimento econômico

Na última reunião do ano, nesta quinta-feira (14), o Banco Central Europeu (BCE) anunciou a manutenção das taxas de juros básicos no mínimo histórico. Com isso, o índice principal de juros ficou em 0%, a taxa de depósitos marginais ficou em -0,40% e a taxa sobre empréstimos marginais ficou em 0,25%.

No entanto, a entidade revisou para cima o crescimento econômico para a zona do euro para 2017, 2018 e 2019. Agora, o BCE estima que a alta será de 2,4% (contra 2,2%) neste ano, de 2,3% (contra 1,8%) no ano que vem e de 1,9% (contra 1,7%) para 2019.

O BCE mateve sua estimativa de inflação para este ano, que deve fechar em 1,5%, mas elevou a previsão para 2018, que deve ficar em 1,4% (contra 1,2% na previsão anterior).