Produção industrial na Itália volta a subir outubro

A produção industrial italiana aumentou 0,5% em outubro, na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Italiano de Estatísticas (Istat) nesta quarta-feira (13). Quando analisada com o dado de outubro de 2016, a alta foi de 3,1% nos números corrigidos por efeito de calendário.

De acordo com a entidade, o crescimento foi puxado pelos "relevantes" resultados dos bens instrumentais (máquinas e equipamentos), que tiveram alta de 5,2% no mês, bem como pelos de consumo (3,5%) e intermediários (aqueles que sofreram transformações durante o processo produtivo), que tiveram expansão de 3,2%.

Do outro lado, a energia registrou uma "leve" flexão, de 4%, segundo nota da entidade.

Na média do trimestre, fechado entre agosto e outubro, o Istat destaca que a produção industrial aumentou 0,8% na comparação com os três meses precedentes. Na média dos 10 meses de 2017, o índice registra alta de 2,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.