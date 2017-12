Rússia assina contrato para 1ª central nuclear do Egito

s governos do Egito e Rússia assinaram nesta segunda-feira (11), no Cairo, o contrato final para a construção da primeira central nuclear do país africano. Durante conferência de imprensa, o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, explicaram que os ministros de ambos os países foram responsabilizados de concretizar os projetos.

De acordo com a imprensa do Egito, o maior investimento será feito pela Rússia. O projeto custará cerca de US$30 bilhões e Moscou deve emprestar US$25 bilhões ao Egito.

O contrato ratifica um acordo realizado pelos dois países em novembro de 2015 para construir quatro reatores de 1.200 megawatts cada, na região de Dabaa, no norte do Egito. A primeira unidade deve começar a funcionar em 2024, de acordo com a agência russa "TASS".

Putin chegou ao Cairo nesta segunda-feira (11) após uma visita surpresa a uma base aérea na Síria. Horas depois, seguiu para a Turquia.