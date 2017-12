Roma reforça segurança do Coliseu para festas de fim de ano

As autoridades de Roma anunciaram nesta segunda-feira (11) o plano especial de segurança para as festas de fim de ano na "cidade eterna", que mostrou um reforço no número de agentes nos pontos mais sensíveis.

"Haverá um compromisso reforçado por parte de todas as forças de ordem e dos guardas urbanos, que estarão concentradas sobretudo em áreas de maior risco, ou seja, aquelas centrais, nos shoppings. Do Coliseu à rua dos Fóruns Imperiais, na via del Corso, Piazza Navona e todas as áreas mais frequentadas", disse o assessor de segurança da Prefeitura, Marco Cardilli.

De acordo com o responsável pelo setor na cidade, os pontos de controle permanecerão os mesmos, mas "haverá uma remodulação dos serviços, que levará a uma maior presença de forças de ordem em áreas de risco".

O plano já começará a entrar em vigor neste fim de semana e, a partir desta sexta-feira (15), haverá um maior patrulhamento das atividades comerciais pelas ruas da capital italiana.

Apesar de não ter sido palco de nenhum atentado terrorista recente, que foram realizados em várias cidades europeias, tanto Roma como o Vaticano são ameaçados constantemente por grupos radicais, como o Estado Islâmico (EI).