É preciso proteger fronteiras, diz Casa Branca sobre explosão

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, comentou brevemente a explosão em um terminal rodoviário de Nova York e disse que o objetivo do presidente Donald Trump é "destruir as ideologias do mal".

Além disso, ela afirmou que é preciso "proteger as fronteiras" norte-americanas e passar para um sistema migratório que seja baseado no "mérito". Trump já enviou ao Congresso um projeto para restringir o acesso ao "green card", limitando o visto de residência permanente a cônjuges e filhos menores de idade de cidadãos dos EUA.

O governo também quer criar um sistema de "pontuação" para os solicitantes do green card, beneficiando os imigrantes com inglês fluente, estabilidade financeira e qualificação profissional.