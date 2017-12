Vaticano chama Jerusalém de 'cidade sagrada de cristãos, judeus e muçulmanos' e pede paz

O Vaticano divulgou comunicado em que chama Jerusalém de "cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos de todas as partes do mundo". O texto afirma que o Papa Francisco está rezando pelos líderes da Palestina e Israel para que eles se comprometam a evitar nova "espiral de violência" na região.

Francisco ainda lamentou que o confronto desencadeado com o reconhecimento pelos EUA de Jerusalém como capital israelense tenha produzido vítimas.

Já na semana passada, o Papa apelava pela pela "sabedoria e prudência", reiterando sua posição em prol do respeito ao status quo de Jerusalém. A mensagem divulgada hoje completa dizendo que apenas uma solução negociada entre os dois lados do conflito vai poder estabelecer uma paz estável e duradoura, além de garantir a coexistência pacífica de dois estados dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas.

Desde o início do papado, Francisco tem trabalhado na questão do conflito israelo-palestino. Em maio de 2015, assinou o reconhecimento da Palestina pelo Vaticano. Dias depois, recebeu o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas e entregou a ele um medalhão com a figura do Anjo da Paz. "Pensei em você, que é um anjo da paz", disse, causando revolta em Israel à época.