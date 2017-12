'Decisão de Trump é perigo para paz', critica Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste domingo (10) que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel feito por seu homólogo norte-americano, Donald Trump, "contraria o direito internacional" e "é perigosa para a paz".

Além disso, o líder francês condenou "com grande clareza todas as formas de ataques, terroristas ou não, contra Israel. Israel é um país amigo com o qual temos um diálogo franco e direto, uma cooperação estreita. Não aceitamos violência".