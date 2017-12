Trump é acusado de tentar beijar ex-apresentadora da Fox News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado neste sábado (9) de "tentar beijar os lábios" da ex-apresentadora da "Fox News", Juliet Huddy, em um dos elevadores da Trump Tower. De acordo com Juliet, o episódio aconteceu em 2005, ano em que o magnata casou com a primeira-dama Melania. Na ocasião, ela diz que não se sentiu ofendida, mas que hoje vê o que aconteceu com uma perspectiva diferente.

A ex-apresentadora conta que foi convidada para um almoço na casa de Trump, que, na época, comandava o popular programa "O Aprendiz". No momento dos cumprimentos no elevador, embora tivesse um segurança perto, Trump tentou beijá-la.

"Eu disse secamente: Não. Mas depois me desculpei", disse Juliet, ressaltando que ainda era jovem e ficou um pouco "chocada", mas não ofendida.

Esta não é a primeira vez que o republicano é alvo de denúncias.

Nos últimos anos, diversas mulheres já relataram ter sido assediadas sexualmente por Trump.

A nova denúncia vem a público no momento em que Trump pede que eleitores votem no republicano Roy Moore para uma vaga no Senado, mesmo após acusações de assédio sexual contra o candidato.