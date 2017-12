Sérvia mais próxima da UE: Grécia, Romênia e Bulgária declaram apoio à candidatura

Candidata de longa data à União Europeia, a Sérvia pode ver a participação no bloco europeu mais cedo do que imagina. Neste sábado, o país recebeu importantes apoios da Grécia, Bulgária e Romênia, que conjuntamente afirmaram apoiar a entrada do país de modo a "aumentar a estabilidade" na região.

O primeiro-ministro búlgaro, Boiko Borisov, declarou que "não há melhor caminho para os Bálcãs que não a União Europeia", citado pela Associated Press. Já Alexis Tsipras, premiê da Grécia, disse que a entrada da Sérvia na União Europeia aumentaria a "cooperação para a promoção da paz nos Bálcãs" e que o país "não pode mais continuar fora da família europeia".

A declaração foi emitida após um encontro de primeiros-ministros com o presidente sérvio em Belgrado. Durante a ocasião, as autoridades negociaram acordos comerciais, cooperação na área de energia e transporte.

Aliada antiga da Rússia, a Sérvia tenta caminhar cautelosamente entre as duas esferas de poder. Em entrevista à Sputnik Sérvia em abril, o chanceler sérvio, Ivica Dacic explicou que a parte técnica relativa à candidatura à União Europeia deve ser concluída até 2020 e que a adesão dependeria de "decisão política".

