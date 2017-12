Secretário britânico diz que povo vai poder dizer o que achou do Brexit em eleição de 2022

Escrevendo para o The Daily Telegraph, o secretário do meio ambiente britânico, Michael Gove observou que o Reino Unido terá a oportunidade de demonstrar o que achou do acordo final alcançado entre Londres e Bruxelas durante as eleições gerais de 2022.

"O povo britânico terá o controle. Se o povo britânico não gostar do acordo que negociamos com a UE, será possível que um futuro governo o mude".

O secretário do Meio Ambiente saudou a "tenacidade e habilidade" da primeira-ministra britânica, Theresa May, em garantir um acordo com Bruxelas que permitisse iniciar negociações comerciais pós-Brexit. Nesta sexta, May e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker finalmente resolveram os pontos que travavam conversas do Brexit.

A premiê foi obrigada a ceder em termos-chave para Westminster, como a questão da fronteira entre as Irlandas, a garantia de direitos dos cidadãos da UE em viver, trabalhar e estudar na Grã-Bretanha e o pagamento de uma "indenização" bilionária ao bloco.

O gabinete de May deve se reunir dia 19 de dezembro para discutir os planos para o "estágio final" para a Brexit.

A próxima eleição geral deve ser realizada em 2022, três anos depois do Reino Unido sair em definitivo da UE. No entanto, dada a impopularidade da premiê, não é impossível que uma eleição atemporal (no inglês, snap election) seja convocada para substituir o governo se o sistema colapsar.

Sputnik