Ministério da Defesa russo: EUA nunca tiveram nem terão seu 'próprio céu' na Síria

Segundo o Ministério russo, as declarações do exército norte-americano que na Síria existe parte do espaço aéreo pertencente aos EUA provocam perplexidade.

"As declarações dos representantes do exército norte-americano de que na Síria existe uma parte do espaço aéreo que pertence aos EUA provocam perplexidade", declarou o representante oficial do Ministério da Defesa russo major-general Igor Konashenkov.

Além disso, ele indicou que a maioria das aproximações entre caças russos e norte-americanos na área do Vale do Eufrates está ligada às tentativas da aviação estadunidense de criar obstáculos para a aviação russa na liquidação de terroristas do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia).

Foi assim que os militares russos reagiram às declarações dos representantes do Pentágono, feitas durante uma entrevista à CNN, de que a Força Aeroespacial Russa efetua alegadamente aproximações perigosas aos aviões norte-americanos na Síria, entrando "no nosso espaço aéreo [dos EUA] a leste do rio Eufrates".

Sputnik