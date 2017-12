Líder palestino recusa encontro com vice-presidente dos EUA após decisão sobre Jerusalém

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, não realizará uma reunião planejada com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence no final deste mês. Decisão é resposta ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, disse um assessor de Abbas, Majdi al-Khaldi.

"Os Estados Unidos passaram de todos os limites com a decisão sobre Jerusalém", disse o assessor.

O presidente palestino e o vice dos EUA ainda não confirmaram oficialmente a informação, mas a reação se faz sentir também em outros países árabes. A Igreja Copta do Egito, por exemplo, anunciou que seu chefe havia cancelado uma reunião com Pence no Cairo em protesto contra a decisão de Washington.

Líderes mundiais alertaram sobre a deterioração da situação na região, já que o Hamas palestino descartou a possibilidade de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e instou a população lançar outra uma revolta contra Israel. Desde quarta, palestinos iniciaram o que chamam de protestos de "dia de raiva", resultando em duas mortes e pelo menos 1.100 feridos até agora.