EUA equiparão caças com poderosas armas de laser

Pentágono assinou um acordo com a empresa Lockheed Martin para que elabore uma arma de laser para caças estadunidenses F-15 até 2021.

Ao mesmo tempo, espera se que no futuro a potência das armas instaladas em caças possa ser aumentada até 100-150 quilowatts.

Segundo dados do jornal The Wall Street Journal, o contrato militar em questão é estimado em US$ 26 milhões (R$ 85,5 milhões).

No âmbito do contrato, a empresa deverá fornecer armamentos para caças capazes de derrubar mísseis e drones à distância de 1.609 quilômetros.

Entretanto, o Pentágono conta receber um laser de 50 quilowatts de potência, o que supera em cinco vezes o laser industrial mais potente.

Vale destacar que os militares estadunidenses já realizaram testes de armas de laser, instaladas em navios e veículos terrestres. No entanto, a instalação de tais armamentos em caças se tornaria um avanço tecnológico significativo na área de defesa. Entretanto, tal tecnologia é mais econômica que a sua alternativa corrente representada por mísseis de cargas múltiplas.

Sputnik