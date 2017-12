União Europeia e Japão fecham acordo de livre-comércio

A União Europeia (UE) e o Japão anunciaram nesta sexta-feira (8) que finalizaram o acordo de livre comércio negociado desde 2013.

"Concluímos as discussões finais sobre o Acordo de Associação Econômica com o Japão. Os negociadores de ambos os lados fecharam todos os detalhes e finalizaram o texto", anunciou a comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, em entrevista coletiva.

Em julho deste ano, os dois países já haviam chegado a um consenso em nível político e agora o acordo deve ser aprovado pela Eurocâmara e os Estados membros para que entre em vigor em 2019.

Quando entrar em vigor, o tratado permitirá liberalizar 91% das importações da UE para o Japão e até a 99% quando for aplicado na sua totalidade. Além disso, o acordo inclui alguns padrões "elevados" no que diz respeito ao desenvolvimento sustentado e que fazem uma "referência clara" ao Acordo do Clima de Paris.

O acordo, que une dois parceiros que movimentam 40% do comércio e possuem 30% do PIB mundial, é o maior pacto comercial negociado pela UE e confirma o compromisso conjunto de ambos sobre comércio justo e desenvolvimento sustentado, segundo a comissária.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, consideraram que o acordo envia "um sinal claro ao mundo" do compromisso de ambas as partes para que a economia mundial funcione com mercados "abertos, livres e justos" e "lutando contra a tentação do protecionismo".