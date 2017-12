Premier do Camboja constrói imagens de rei com suas feições

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, causou polêmica ao instalar pelo país sete estátuas do famoso rei cambojano Sdech Kan com as feições semelhantes as de seu rosto.

O histórico monarca reinou no Camboja no século 16 e, além de ter criado a primeira moeda do país, foi o primeiro a falar sobre conceito de classes, muito antes do sociólogo Karl Marx.

Em seus discursos, Hun Sen lembra que ele e Kan nasceram no Ano do Dragão, uma coincidência que é levada muito a sério em um país extremamente supersticioso como o Camboja.

"Eu imagino que Hun Sen se considera uma reencarnação de Sdech Kan, destinada a liderar a nação através da proeza e força", afirmou Astrid Noren-Nilsson, professora da Universidade de Lund, na Suécia, e especializada na política do país africano.

Ainda de acordo com Noren-Nilsson, as estátuas foram pagas por oficiais e empresários para demonstrar lealdade ao premier.

Recentemente, Hun Sen patrocinou pesquisas para descobrir o local que foi a capital do reinado de Kan, e ao descobrir, desenvolveu um projeto para o local ser uma grande atração turística. Em agosto, o monarca foi o heroi de um filme de ação promovido e dirigido por um funcionário do governo do premier. Aos 65 anos, Hun Sen é primeiro-ministro do Camboja desde 1998.